Il centrocampista croato, uscito al 50' nella sfida contro l'Argentina per un problema muscolare, oggi si sottoporrà agli esami in Qatar per capire l'entità dell'infortunio. Ieri il Ct Dalic, al termine del match, aveva spiegato che si era trattato di un cambio precauzionale: "Non volevo forzarlo, ma conservarlo per la prossima partita". Nel video le ultime news dell'inviato ad Appiano Gentile, Matteo Barzaghi