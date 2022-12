Paolo Maldini fa il punto da Dubai, dove il Milan è attualmente in ritiro, in vista della ripresa fissata per il 4 gennaio: "Dovremo essere pronti, ci aspettano sei mesi intensi. Abbiamo quattro competizioni e dobbiamo affrontarle da Milan, ovvero puntando a vincere. Lo scudetto ha chiuso un progetto triennale, ma non basta perché questo club deve essere ambizioso. Sono orgoglioso di vedere Giroud e Theo in finale al Mondiale: Hernandez è unico, può ancora migliorare"