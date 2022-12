Il Milan ed Emirates ancora insieme. Prosegue la partnership tra la compagnia aerea e il club rossonero, che direttamente da Dubai ha annunciato il rinnovo del contratto di sponsorizzazione, cominciato nel lontano 2010 , anno del 18esimo scudetto del club milanese. Emirates, dunque, continuerà a essere il principale sponsor del Milan, per un accordo che dovrebbe portare nelle case dei rossoneri circa 30 milioni di euro a stagione , come svelato da Calcio e Finanza, che si andranno ad aggiungere agli altri 30 milioni stagionali già previsti del nuovo accordo con la Puma.

Milan ed Emirates ancora insieme, il comunicato

"La collaborazione tra Ac Milan e Emirates conferma l’impegno del Club a rafforzare la propria presenza fisica in Medio Oriente, regione strategicamente fondamentale per i Rossoneri. Il calcio è lo sport più popolare e praticato in un territorio nel quale Ac Milan conta oltre 2,5 milioni di sostenitori. A conferma del suo impegno, Ac Milan ha in programma l’apertura di un nuovo ufficio a Dubai. Esso permetterà al Club di potenziare la propria strategia comunicativa e commerciale in Medio Oriente. Ulteriori dettagli verranno condivisi prossimamente".

"L’iconico logo “Fly Better” di Emirates continuerà ad essere presente sulle maglie della Prima Squadra maschile in tutte le gare stagionali. Il marchio Emirates comparirà inoltre sulle maglie delle formazioni giovanili coinvolte nel progetto Ac Milan Academy, in Italia e all’estero, con l’obiettivo di condividere i valori positivi del calcio attraverso le iniziative delle Academy del Club. Oltre alla prestigiosa sponsorizzazione sulle maglie, l’accordo continuerà a includere la preminente presenza del marchio Emirates all’interno dello stadio San Siro, nel settore destinato all’hospitality e in ambito ticketing, oltre a ulteriori diritti di marketing"