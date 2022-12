Walter Zenga e Sinisa Mihajlovic, due fratelli dentro e fuori dal campo. Nel corso dell'ultima puntata de l'Originale, andata in onda ieri sera, venerdì 16 dicembre, l'ex portiere dell'Inter ha speso parole al miele per il suo ex compagno di squadra e grande amico. "Mi ha sempre definito suo fratello maggiore, è come se mi avessero tolto qualcosa", il ricordo emozionato di Zenga. Iconico il siparietto tra i due ai microfoni di Sky dopo una gara tra Bologna e Cagliari. Guarda il video

LO SPECIALE SU SINISA