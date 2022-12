Gli obiettivi da conquistare con la sua Salernitana, la ripresa del campionato con la sfida al Milan e non solo e anche un punto sul calciomercato. Intervenuto a Sky Sport a margine del 'Premio Maestrelli', Davide Nicola ha affrontato diversi argomenti. "La Salernitana punta a conquistare per il secondo anno consecutivo la permanenza in Serie A - ha esordito l'allenatore granata -. Seppur la storia della nostra squadra sia lunga, l'esperienza in questa categoria dobbiamo ancora tutta costruirla. I nostri tifosi sono coscienti di questo e infatti non ci fanno mai mancare il loro apporto. Noi dobbiamo essere consapevoli che in un campionato come quello di Serie A, soprattutto in una stagione spezzata da una pausa che non si era mai verificata, mancano ancora 23 partite in cui noi dovremo assolutamente conquistare quello che ci interessa, ovvero la salvezza. E dovremo farlo in maniera convincente, con entusiasmo, proponendo gioco. Questi per noi sono obiettivi importanti e da questo punto di vista stiamo lavorando per cercare di raggiungerli quanto prima".