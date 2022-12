Cuore e polmoni: chi sono i giocatori del campionato italiano che hanno percorso in media più chilometri nella prima parte di stagione? Due elementi del Monza occupano il podio, ma nessuno dei due si piazza in testa. Il primo posto non appartiene neanche a Brozovic, un habitué nelle ultime annate. Ecco la classifica (dati Lega Serie A) tra coloro che hanno totalizzato almeno 5 presenze