Non arrivano buone notizie dall'infermeria del Milan: il processo di guarigione del polpaccio di Maignan non è ancora ultimato. Un ulteriore aggiornamento delle condizioni del portiere francese verrà fatto tra due settimane. Si allungano, dunque, i tempi per un suo ritorno in campo. Le ultime anche sugli altri infortunati: Origi, Messias e Krunic Condividi

L'obiettivo fino a qualche settimana fa era quello di essere in campo il 4 gennaio nel ritorno del campionato dopo la pausa dovuta al Mondiale. Dovrà però rimandare il suo rientro Mike Maignan, il cui processo di guarigione del polpaccio non è ancora ultimato. Il portiere francese, che si era infortunato in Nazionale a fine settembre riportando una lesione del muscolo gemello mediale della gamba sinistra, sente ancora dolore. Un ulteriore punto della situazione verrà fatto dallo staff medico del Milan tra un paio di settimane. Si allungano, dunque, i tempi di recupero di Maignan, che in questa stagione con i rossoneri ha collezionato appena 9 presenze tra tutte le competizioni.

Maignan non recupera? Ecco l'ipotesi Sportiello a gennaio Nel caso i tempi di recupero di Maignan si allungassero ulteriormente, il Milan potrebbe anticipare a gennaio l’arrivo di Sportiello, previsto per giugno. Il portiere dell'Atalanta, 6 presenze, 7 reti subite e 2 gare senza aver subito gol in questa stagione, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Con il suo eventuale arrivo, il club rossonero si assicurerebbe un secondo portiere affidabile e già pronto per essere titolare, senza contare che Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante avranno il contratto in scadenza il prossimo giugno. Classe 1992, Sportiello ha giocato con l'Atalanta dal 2013 al 2017 e dal 2019 a oggi, con un passaggio in prestito a Fiorentina e Frosinone.

Milan, la situazione degli altri infortunati I problemi dall'infermeria milanista non si esauriscono con Maignan. Per Origi è stato evidenziato un problema muscolare di basso grado al bicipite femorale destro, con un nuovo controllo previsto tra una settimana. Guai muscolari anche per Messias e Krunic: per entrambi una risonanza è programmata nella settimana dopo Natale.