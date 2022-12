Napoli al lavoro al completo in vista del big mtach contro l'Inter che aprirà il 2023. Nessun effetto Mondiale sul gruppo di Luciano Spalletti che da giorni ha tutti a disposizione. Formazione praticamente già fatta con l'unico vero dubbio legato alle condizioni di Rrahmani assente da tre mesi ma ormai recuperato. E' in ballottaggio per affiancare al centro della difesa il coreano Kim, l'alternativa è rappresentata da Juan Jesus