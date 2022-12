Il Napoli punta su Osimhen per il regalo Scudetto

Il regalo più bello vorrebbe scartarlo a giugno 2023. E condividerlo con tifosi e compagni di squadra. Nessuna sorpresa. Il chiodo fisso di Victor Osimhen, è sempre lo stesso, anche nel giorno del suo 24° compleanno arrivato al tramonto del 2022. Un anno ricco di soddisfazioni professionali e personali. La paternità, senza dubbio, il momento più importante; sta diventando grande Victor e insieme a lui sono cresciuti i numeri, il rendimento in campo. 18 gol nell'anno solare, due in meno di Ciro immobile, nessuno in serie A in grado di usare la testa come lui, 8 gol, solo Harry Kane (10) meglio del nigeriano nei top-5 campionati europei.



E la testa Victor l’ha messa a posto anche nei comportamenti in campo. I risultati, positivi, sono emersi nella nuova stagione: sette reti realizzate dal suo rientro dopo l’infortunio, alla decima giornata, un rullo compressore messo in stand-by dalla sosta mondiale, sfruttata al meglio per farsi trovare pronto già a Milano dove un anno fa si disintegrò lo zigomo. Una cicatrice ormai rimarginata, protetta ancora dalla maschera in carbonio che dopo l’intervento non ha mai tolto, più che altro per scaramanzia. Nessuna sorpresa considerando la maglia che indossa, la città dove vive, il posto che ha scelto per diventare grande.