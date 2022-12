Nonostante la sconfitta in amichevole contro l'Inter, Alessio Dionisi ha promosso la prestazione del suo Sassuolo: "Avevamo molte assenze e ci siamo adeguati ai loro ritmi, ma abbiamo giocato in entrambi i tempi". Il tecnico è stato molto esplicito in chiave mercato: "Non è affatto il momento di parlare di vendite, siamo una squadra giovane e molto diversa dallo scorso anno, non è scontato riconfermarci. Berardi e gli altri infortunati? Ci saranno per il campionato"

SASSUOLO-INTER 0-1: GOL E HIGHLIGHTS