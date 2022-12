Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi con l'Inter . Dopo la finale del Mondiale vinta dall'Argentina, l'attaccante nerazzurro ha beneficiato di alcuni giorni di pausa e ieri è tornato a Milano. Oggi il 'Toro' si è allenato in gruppo con i propri compagni come da programma documentando il tutto sui propri social. "Molto felice di essere tornato a lavorare con la squadra", ha scritto l'argentino. In vista della sfida con il Napoli, in programma il 4 gennaio alle 20.45, Lautaro difficilmente partirà dall'inizio . Infatti, nelle ultime uscite Simone Inzaghi ha puntato sulla coppia formata da Lukaku e Dzeko , che probabilmente verrà confermata anche nel big match di San Siro.

Mondiale in chiaroscuro, ma vincente

Nonostante la gioia per la vittoria, il Mondiale di Lautaro Martinez non è stato brillante. Dopo essere partito da titolare nelle prime due partite con Arabia Saudita e Messico, Scaloni ha deciso di puntare sull'attaccante del Manchester City Julian Alvarez. Dopo neanche un minuto giocato in semifinale, l'attaccante dell'Inter è stato protagonista in finale in occasione del terzo gol segnato dall'Argentina. Ora Lautaro, da campione del mondo, è pronto a riprendersi l'Inter.