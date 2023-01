Serie A

Manca sempre meno alla ripresa del campionato: come stanno le squadre di Serie A? Si allunga la lista degli infortuni in casa Milan: per Ballo Touré lussazione alla spalla, necessario un intervento chirurgico; per Rebic invece lesione all'adduttore della coscia sinistra, da rivalutare tra 7 giorni. Juve, problema per Szczesny, che ha lamentato un fastidio al collo nell'amichevole con lo Standard Liegi. Per la Cremonese out Vlahovic. Ecco la situazione infortuni squadra per squadra