Brozovic, secondo infortunio stagionale

Non è il primo stop per infortunio per Brozovic in questa stagione. Il croato dell’Inter era già stato fuori per cinque gare in campionato, a causa di un problema accusato in nazionale. Durante la sfida di Nations League a settembre contro l’Austria, Brozo era uscito zoppicando dopo un quarto d’ora, subito dopo aver avvertito una fitta ai flessori della coscia sinistra. Gli esami avevano evidenziato “la rottura parziale dei muscoli della zona posteriore della coscia". Inzaghi non lo ha avuto a disposizione in Serie A contro Roma, Sassuolo, Salernitana, Fiorentina e Sampdoria, e lo ha perso anche per 4 partite in Champions. L’allenatore si è così inventato la soluzione Calhanoglu nel ruolo di Brozovic e ha ritrovato il centrocampista croato solo il 6 novembre, nella sfida contro la Juventus, comunque soltanto per 9 minuti. Prima della sosta per il mondiale, Brozovic ha giocato complessivamente anche 29 minuti contro il Bologna e 10 contro l’Atalanta, ma mai da titolare. In Qatar è invece partito dall’inizio in sei delle sette sfide giocate dalla Croazia, dai gironi fino alla semifinale contro l’Argentina. E' rimasto in panchina solo nella finale per il terzo posto con il Marocco.