Campo ma anche mercato. Il tema in casa Inter è quello legato al futuro di Skriniar: nei prossimi giorni sono previsti degli incontri per il rinnovo del difensore slovacco, in scadenza a giugno. Anche in caso di risposta negativa all'offerta da 6 milioni più bonus, Skriniar resterebbe all'Inter fino al termine della stagione. LE ULTIME DI MERCATO