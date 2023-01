Il capitano juventino ha riaccolto i due argentini, tornati a Torino dopo il trionfo mondiale in Qatar: “Bentornati campioni” il messaggio del difensore, che ha pubblicato una foto nello spogliatoio abbracciato a Di Maria e Paredes. I due poi hanno partecipato all’allenamento alla Continassa, come testimoniato da una storia sul profilo Instagram della Juve. Resta in dubbio se i due possano partire da titolari a Cremona, nella prima di campionato dopo la sosta