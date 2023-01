"Stiamo bene e siamo pronti a ripartire in uno stadio che sarà pieno" . E' con queste parole che si è aperta la conferenza stampa di Thiago Motta a due giorni dalla gara di campionato con la Roma. Successivamente, l'allenatore dei rossoblu sull'impatto che potrà avere il lungo stop causato dal Mondiale: " Ho entusiasmo e voglia di tornare in campo , di provare le emozioni che ti danno le partite vere. Siamo contenti di poter competere subito contro una squadra competitiva come la Roma". Poi prosegue: " Abbiamo avuto modo di lavorare sulle qualità singole e del gruppo . Non ho l'ossessione di fare mia la squadra, bensì di migliorarla rispetto a quello che era ieri". Thiago Motta ha fatto anche il punto della situazione sull'infermeria: " Barrow, De Silvestri, Zirkzee e Bonifazi non saranno disponibili per la sfida contro la Roma".

Thiago Motta: "Mihajlovic e Mourinho persone straordinarie"

In un passaggio della conferenza, Thiago Motta ha risposto a una domanda relativa alla gestione della situazione dopo la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, suo predecessore sulla panchina del Bologna: "E' stato un momento che abbiamo passato insieme, abbiamo cercato di affrontarlo in gruppo. Non è facile lasciarsi alle spalle un dolore del genere, soprattutto per i ragazzi che con lui hanno passato tanti anni. Sinisa si merita tutto ciò che gli è stato dedicato per la persona che era". In chiusura, l'allenatore brasiliano ha parlato di José Mourinho, allenatore con il quale ha conquistato lo storico triplete con l'Inter: "Per me è una persona fantastica, con lui ho avuto modo di migliorarmi tanto e vincere quasi tutto. E' sempre stato speciale per me, non solo per il rapporto giocatore-allenatore, ma come persona".