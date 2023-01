Alla vigilia della ripresa del campionato, contro la Salernitana, Pioli si focalizza sull'importanza di ripartire con una vittoria: "Abbiamo tanta voglia di giocare e di vincere altri titoli per restare nella storia: non è possibile che Leao ne abbia vinto solo uno nella sua carriera". Sull'infortunio di Maignan: "Sicuramente non rientra a breve"

“Stagione anomala, ma siamo tutti in questa situazione: ora la cosa più importante è ripartire con una vittoria perché serviranno tanti punti per cercare di vincere il campionato”. Alla vigilia di Salernitana-Milan, Stefano Pioli non vede l’ora di ricominciare, così come il suo Milan: “Il nostro umore? Tutto orientato sulla partita con la Salernitana, c’è molta voglia di giocarla. Abbiamo recuperato giocatori importanti e qualcuno lo recupereremo, qualche infortunio lo abbiamo avuto ma finalmente torniamo a giocare ".

Ed è con "fame", di vittorie e di nuovi titoli, che il Milan tornerà in campo. "Nelle amichevoli ci siamo focalizzati su 3-4 situazioni tattiche che erano migliorabili , tra cui la compattezza, una delle situazioni che dobbiamo sviluppare meglio. Quanto siamo affamati? Abbiamo 4 obiettivi e siamo in corsa su tutti. È certo che vogliamo vincere qualcosa , lo continuo a ripetere alla squadra anche se non ce n’è bisogno. Siamo entrati nella storia l’anno scorso ma ora vogliamo rimanerci . Se vogliamo creare un percorso ed essere una squadra vincente dobbiamo vincere ancora. Guardavo un servizio su Leao: tanti gol, tanti assist, ma titoli vinti uno. Dobbiamo vincerne degli altri ”.

“La squadra arriva bene, giocheremo tante partite di fila dopo 50 giorni senza giocare ma vale per tutti. Fisicamente e mentalmente stiamo bene, è soprattutto a livello mentale che vogliamo arrivare meglio dei nostri avversari. Sull’aspetto mentale della mia squadra non ho nessun dubbio. Non dobbiamo fare la corsa su nessuno, solo su noi stessi. Servono più di 85 punti per vincere il campionato, possiamo ancora girare al girone d’andata meglio dell’anno scorso ma dobbiamo spingere forte a partire da domani, contro un avversario tosto in un ambiente caldo. Inter-Napoli? Sarà importante ma non decisiva , da parte nostra è sbagliato guardare le altre partite: concentriamoci su di noi, che siamo anche i primi a giocare. Propositi per il 2023? Continuare ad alzare il nostro livello, abbiamo ancora margini di crescita. Dobbiamo avere voglia di vincere ogni singolo giorno, e intendo avere voglia di lavorare e dare il massimo, massimo, massimo in tutto quello che si fa ogni giorno”.

Maignan non rientra a breve

"Giroud e Theo? Nei 10 giorni di riposo hanno smaltito un po’ la delusione per la finale del Mondiale persa: li ho trovati bene sia mentalmente che fisicamente. Ci siamo sentiti subito dopo la finale ma anche nei loro giorni di vacanza. Ho fatto loro i complimenti perché hanno dimostrato di essere giocatori di livello internazionale".



"Il rientro di Maignan? Ancora non abbiamo idea, non è ancora possibile forzare quindi non c’è una tempistica non certa. Sicuramente non a breve. La cicatrice non è ancora consolidata, non possiamo rischiare. Nelle amichevoli ho dato minutaggio a chi ha giocato meno ma domani gioca Tatarusanu. Ho fiducia in lui. Io sono responsabile di tutto quello che si fa a Milanello, quindi anche degli infortuni. Stiamo lavorando per diminuirli. Rinforzi in attacco? Non credo che quelli di Origi e Rebic siano infortuni lunghi. Ma i miei dirigenti sono vigili e non devo certo sollecitarli io: se ci saranno occasioni si faranno trovare preparati”.

Infine, qualche parola anche su chi finora ha giocato meno e che ha avuto le amichevoli durante la sosta per mettersi in mostra. “Adli ha alzato il suo livello giocando di più: queste amichevoli servivano anche a questo. Deve crescere in tante situazioni ma è un giocatore su cui faccio affidamento. De Ketelaere? Non ha fatto una buona preparazione in estate a causa del trasferimento ma ora lo vedo in crescita”