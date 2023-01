C'è speranza e fiducia per il rinnovo del portoghese, in scadenza 2024, che vorrebbe rimanere in rossonero. Il Milan ha offerto 7 milioni di euro: i contatti con l'entourage del giocatore sono continui per trovare l'intesa totale. Ottimismo anche sul fronte Bennacer e Giroud

Ben oltre gli acquisti, gennaio sarà un mese importante per il Milan su un altro fronte: quello dei rinnovi. In cima c'è quello di Rafael Leao e nelle ultime ore sono arrivati segnali incoraggianti. C'è speranza e fiducia per il prolungamento dell'attaccante portoghese, in scadenza nel 2024. Il Milan ha offerto 7 milioni di euro all'anno: i contatti con il papà e l'avvocato di Leao sono continui. Gioca a favore del club la volontà del giocatore che vorrebbe rimanere, motivo per cui le parti stanno cercando di risolvere tutti i problemi, compreso quello della clausola dello Sporting, per rinnovare.