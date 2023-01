Dove vedere Lecce-Lazio

La partita Lecce-Lazio si gioca mercoledì 4 gennaio alle 16.30 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

I numeri di Lecce e Lazio

Nonostante la Lazio abbia vinto tre delle ultime cinque sfide di campionato contro il Lecce, la formazione pugliese ha trovato il successo in quella più recente (2-1 il 7 luglio 2020). I salentini potrebbero rimanere imbattuti in due partite di fila di Serie A contro i biancocelesti per la prima volta dal 2005 (tre in quel caso). Lecce e Lazio hanno pareggiato solo una volta nelle ultime 13 partite di Serie A in casa dei pugliesi: 0-0 il 21 dicembre 2005 - completano questo parziale cinque successi giallorossi e sette biancocelesti. La Lazio ha segnato 41 gol negli ultimi 20 confronti contro il Lecce in Serie A, una media di 2.05 reti a incontro. Il Lecce potrebbe vincere tre partite di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2020: la formazione pugliese infatti ha trovato il successo negli ultimi due incontri nella competizione, dopo che aveva ottenuto i tre punti solo una volta nelle prime 13 gare del torneo in corso (6 pareggi, 6 sconfitte).