Calafiori: "De Rossi da idolo a fratello maggiore"

Riccardo Calafiori, esterno sinistro classe 2002 cresciuto nella Roma oggi al Basilea racconta a Sky Sport 24 il suo periodo giallorosso. Solo bei ricordi per il giovane calciatore approdato in Svizzera lo scorso agosto. "Di Mourinho ho un bel ricordo, avevamo un bel rapporto, al contrario di quello che si pensi". Poi su De Rossi: "E' passato dall’essere il mio idolo ad essere non dico migliore amico, ma fratello maggiore, mi ha preso sotto braccio e ogni volta che devo affrontare qualcosa lo sento. Penso che lui sia nato per fare l’allenatore perché anche in campo lo era già".