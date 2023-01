Duvan Zapata è a rischio per la trasferta di Bologna (in programma lunedì prossimo) e per la successiva gara in casa con la Salernitana. All'attaccante dell'Atalanta, infatti, è stata diagnosticata una forte contusione alla porzione anteriore del ginocchio sinistro. Il colombiano era stato sostituito dopo 29' da Hojlund a La Spezia, mercoledì pomeriggio, alla ripresa del campionato in seguito allo scontro di gioco col portiere di casa Zoet. Le condizioni dell’attaccante colombiano verranno monitorate giorno per giorno. Intanto oggi l'Atalanta ha disputato un'amichevole con la Folgore Caratese, che milita nel campionato di Serie D. Al Centro Bortolotti di Zingonia la squadra di Gasperini ha vinto per 5-1 (doppiette di Pašalić e Lookman, in gol anche Éderson).