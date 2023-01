Lunedì a Londra i funerali privati di Vialli

Si svolgeranno lunedì 9 gennaio a Londra, in forma strettamente privata, i funerali dell'ex bomber di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea. Tantissimi gli omaggi dal mondo del calcio e non solo: in sua memoria sarà osservato un minuto di raccoglimento prima di tutte le gare in programma nel weekend

La morte di Gianluca Vialli (scomparso a 58 anni per un tumore al pancreas), ex bomber di Cremonese, Samp, Juve e Chelsea, ha scosso il mondo del calcio. Dalle sue ex squadre ai giocatori della Nazionale, dall'estero agli amici: sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo del calcio e non solo. Tra tutti, quello del presidente della FIGC Gravina: "Vialli lascia un vuoto incolmabile, quello che ha fatto per la maglia azzurra non sarà mai dimenticato". E proprio la FIGC ha annunciato, in una nota, che in sua memoria sarà osservato un minuto di raccoglimento prima di tutte le gare in programma nel weekend. I funerali, invece, si svolgeranno lunedì a Londra in forma strettamente privata.