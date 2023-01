Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Allegri recupera e rilancia Di Maria con Milik che riposa. Inzaghi cambia dietro e in fascia mentre Pioli conferma tutti. Niente di grave per Dybala e Zaniolo che giocano. Anche Sarri può sorridere: Immobile c'è. Forte contusione per Zapata

Il riposo è durato 72 ore. La Serie A torna subito in campo in questo gennaio congestionato di impegni per la felicità di tifosi e fantallenatori. Dopo gli spostamenti di classifica ai quali abbiamo assistito nella prima giornata dell’anno, siamo di fronte a un turno con Milan-Roma quale match di cartello ma con tante trappole per le big visto che in tante giocano fuori casa e sappiamo che le sorprese non mancano mai. Ci saranno affaticati? Qualcuno in dubbio? Beh non resta che chiedere