La lettera di Pessotto per Vialli

"Siamo sicuri che stasera sei qui, da qualche parte, in mezzo a noi - ha detto l'ex giocatore e ora dirigente della Juventus - siamo venuti in tanti per farti sapere che non ti dimenticheremo mai e non smetteremo mai di volerti bene come dal primo minuto". Pessotto ha ricordato i momenti vissuti insieme a Vialli alla Juve: "Sei stato una guida, compagno di spogliatoio e vittorie, capitano, amico. Nessuno potrò scordare la tua ironia, la classe e il carisma, oltre alla tenacia - ha aggiunto, emozionatissimo - e nessuno scorderà le emozioni che hai regalato con giocate e gol. Ci mancheranno i tuoi sorrisi, siamo qui insieme allo stadio pronti ad abbracciarti come siamo stati pronti ad esultare alle tue prodezze. Ciao capitano, fai buon viaggio. Ti vogliamo bene".