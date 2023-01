Roberto Mancini ricorda Gianluca Vialli, amico fraterno e compagno di una vita prima alla Sampdoria e poi in azzurro, in un'intervista alla Figc: "E' una grande perdita per me, per la famiglia e per tutto il calcio italiano - le parole del ct della Nazionale -. Avevamo un rapporto molto stretto, come fratelli. L'ultima volta l'ho visto di buon umore e mi piace ricordarlo così..."

'GRAZIE LUCA': IL TRIBUTO DI SKY SPORT