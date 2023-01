Le parole di Stefano Pioli alla vigilia della sfida di San Siro contro la Roma: "Squadra strutturata, se vogliamo puntare allo scudetto dobbiamo alzare il nostro livello". Poi sull'infortunato Maignan ammette: "Il muscolo non risponde come dovrebbe, al momento non abbiamo idea dei tempi di recupero..." Condividi

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della sfida in programma domani sera allo stadio Giuseppe Meazza contro la Roma. Il big match della 17^giornata può dare ancora più fiducia ai rossoneri per la rimonta scudetto nei confronti del Napoli, il cui vantaggio si è ridotto da otto a cinque punti nella prima giornata del 2023.

"Roma squadra forte e ben strutturata" Pioli non si fida della Roma nonostante lo scorso anno siano arrivate due nette vittorie contro la squadra di Mourinho: "La Roma è una squadra forte e ben strutturata, completa. Abbina una buona costruzione di gioco a una grande fisicità. Una squadra che ha battuto l'Inter e che rispetteremo tanto. Poi ci siamo noi con tutta la nostra volontà. Torniamo a San Siro dopo 50 giorni e lo faremo con entusiasmo ed energia". Per cercare di dare serenità al pubblico, bisognerà risolvere qualche problema di concretezza: "Sappiamo quanto sia importante sbloccare le partite, siamo tra le squadre che segnano di più a inizio gara. Continuo a pensare che sia importante continuare a creare tante occasioni da gol. Per la qualità dei miei giocatori è necessario fare anche qualche gol in più".

Le probabili formazioni di Milan-Roma Mourinho rilancia l'attaccante inglese Abraham al posto di Zaniolo nel big match della 17^ giornata. Dietro di lui Dybala e Pellegrini a ispirare, mentre sulla fascia sinistra Zalewski sembra il favorito su Spinazzola ed El Shaarawy, titolare contro il Bologna. Dall'altra parte Pioli va verso la conferma dell'11 vittorioso a Salerno, con Brahim Diaz dietro Giroud e Tatarusanu ancora in porta al posto dell'indisponibile Maignan

"Con Leao non parliamo di contratto" approfondimento Leao tra gol e rinnovo: la trattativa prosegue Con il mercato aperto, non può non tenere banco la questione ancora aperta sul rinnovo di Rafael Leao: "Deve continuare a giocare bene. Per il rinnovo non bisogna chiedere a me ma ad altre persone. Col ragazzo non parliamo del contratto, parliamo del campo, parliamo della partita di domani. Sa che deve continuare così, ha le capacità per essere determinante in tutte le partite".

"Non ho una tempistica su Maignan" Nessuna buona novità dall'infermeria: "Domani saremo gli stessi di Salerno, spero di recuperare qualcuno in vista della partita di Coppa Italia. De Ketelaere sta bene, pronto dal punto di vista fisico e mentale. Ci faccio grande affidamento". Chi è chiamato agli straordinari è invece ancora Olivier Giroud per le ripetute assenze di Ibrahimovic, Rebic e Origi: "Sta molto bene mentalmente e fisicamente. Nell'immediato non vedo difficoltà anche se le prossime otto settimane saranno impegnative, ci sarà bisogno di giocatori pronti e sto vedendo atteggiamenti positivi da parte dei miei giocatori". Un francese che preoccupa è invece Mike Maignan: "Non abbiamo tempistiche, stiamo andando con le valutazioni che sta facendo lo staff. Non so dire quante settimana ci vorranno, se due o cinque. Mike ha tutto il nostro sostegno ed è molto voglioso, ma sa che dobbiamo rispettare delle tempistiche perché il muscolo non risponde come dovrebbe. Non posso dire che lo avremo per quella data".