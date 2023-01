Il solito Ivan Juric , concentrato e desideroso di migliorarsi. Dopo il pareggio col Verona che ha aperto il 2023 lasciando un po' di amaro in bocca fra i tifosi granata arriva la trasferta di Salerno : "Sarà una gara difficile, loro sono una squadra ottima e allenata bene. Sarà una partita molto dura ". Il pareggio con l'ultima in classifica non ha lasciato scorie e anzi Juric ha visto cose buone dalla sua squadra: "L'altro giorno a me la squadra è piaciuta, era una gara piena di trappole e siamo stati maturi. Giocavano palla lunga, è stato difficile. Mi sembra che mancassimo sulla chiusura delle azioni: non penso solo all'attaccante che non segna, ma anche la chiusura degli ultimi passaggi. E anche sui calci piazzati non siamo buoni, anche per via dell'altezza. C'è da lavorare. Spero che si mantenga questa struttura migliorando altri aspetti "

Juric: "Non è realistico pensare all'Europa"

approfondimento

Le probabili formazioni della 17^ giornata

Per migliorare si può passare anche dal mercato. Juric ha individuato due profili per completare la rosa: un centrocampista mancino e un attaccante anche se lo stesso allenatore non si sbottona: "Credo che la società vorrà migliorare o completare la squadra, rispettando le mie idee. Poi se si fa o non si fa, o con quali giocatori, questo è fondamentale. Il mio pensiero è che ora ci serve qualcuno di sostanzioso”. Una squadra completa per sognare magari l'Europa anche se Juric spegne le illusioni: "Ci sono le sei grandi a cui non possiamo paragonarci come organico, come struttura, come tutto. Non mi piace non avere un obiettivo chiaro, non è una cosa molto positiva, ma vorrei semplicemente che la squadra migliorasse. Non abbiamo un obiettivo, non c’è qualcosa che diciamo di volere con precisione. Eppure ogni persona lo dovrebbe avere. Noi abbiamo l’obiettivo di migliorare la squadra al massimo”. A Salerno probabile il rilancio dal primo minuto di Sanabria per Radonjic mentre torna fra i convocati anche Singo. Sempre fuori Aina e Pellegri