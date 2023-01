Dal mercato al Bologna, fino al ricordo di Gianluca Vialli. Sono questi i temi affrontati da Gian Piero Gasperini in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la squadra di Thiago Motta: " Gianluca Vialli è stato un esempio incredibile . Ci avevo giocato quando lui era della Sampdoria e io ero in A col Pescara, ma lo ricordo soprattutto alla Juventus quando io ero il tecnico delle giovanili e seguivo gli allenamenti della prima squadra. Un esempio incredibile, non solo per i compagni. Allenavo ancora gli Allievi e quella di Vialli forse è stata la Juve con più carattere e voglia di vincere. Ha condizionato la mia visione del calcio".

"Non c'è l'idea di sostituire Malinovskyi"

Dal ricordo di Vialli alle questioni di mercato. Tra tutte, quella che riguarda Malinovskyi, a un passo dal Marsiglia. "Non c'è l'idea di sostituirlo. Anzi, è arrivato in estate Lookman a sostituirlo nel ruolo che ha ricoperto per tre anni e mezzo. Il suo valore è stato importante, comunque stava giocando molto. Ha fatto bene in un ruolo offensivo, ma è più un giocatore di centrocampo: non era stato certo preso come attaccante", precisa il tecnico nerazzurro. "La valorizzazione del gioco di squadra passa dalla prolificità delle punte. Muriel lamenta una fastidiosa tallonite, ha segnato solo all'Udinese ma ha anche fatto molti assist, è stato utile - spiega Gasperini -. Hojlund ha una frequenza di passi notevolissima e calcia con grande potenza: ha grandi margini di miglioramento. In gioco aereo come negli scambi coi compagni, è un attaccante di grande prospettiva. Zapata è pienamente recuperato per il Bologna. Pasalic ha una capacità di presenza in area superiore agli stessi attaccanti".