Dove vedere Salernitana-Torino

La sfida della 17^ giornata di Serie A tra Salernitana e Torino si gioca domenica 8 gennaio alle 12.30 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

I numeri di Salernitana e Torino

Il Torino è l’unica squadra contro cui la Salernitana ha perso il 100% delle sfide in Serie A tra quelle affrontate più di due volte (4/4). Contro nessuna avversaria, inoltre, i campani hanno subito più reti nel massimo campionato che contro i piemontesi (16). Il Torino ha vinto gli ultimi due incroci di Serie A contro la Salernitana senza subire gol; l’ultima volta che i piemontesi hanno centrato tre successi consecutivi con una singola avversaria tenendo la porta inviolata è stata tra il 2019 e il 2020 (vs Genoa). La Salernitana (2/2) è una delle tre squadre che Ivan Juric ha affrontato in Serie A in più di un’occasione trovando sempre la vittoria, insieme a Lecce (3/3) e Benevento (2/2).