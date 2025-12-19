Juventus-Roma, Gasperini: "Ho scelto la Roma e non la Juve perché è più difficile"
Alla vigilia del big match contro la Juventus l'allenatore giallorosso ha presentato il match: "Dovbyk è out, Hermoso è affaticato, vedremo se ci sarà. Dybala sta bene, ci aspettiamo raggiunga i suoi valori migliori". Poi svela: "Ho scelto la Roma e non la Juve perché era una sfida più difficile: finora è andata benissimo".
L'attesa per la super sfida di sabato sera è tanta: alla vigilia di Juve-Roma Gian Piero Gasperini ha parlato così a Sky Sport, presentando la partita.
Come arriva la Roma al big match di Torino?
"Bene, siamo reduci dalla bella vittoria sul Como e da una bella vittoria a Glasgow col Celtic, con cui è migliorata anche la classifica di Europa League. Ora dobbiamo giocare questa partita contro la Juventus e c’è sempre una grande attesa da parte di tutti, giocatori e tifosi. Ci arriviamo in un buon momento, ma è un buon momento anche per la Juve: sarà una partita molto attesa"
Ci sono diversi punti in comune tra lei e Spalletti, che qui a Roma è stato sei anni e ha lasciato il segno. Che rapporto ha con Spalletti?
"Abbiamo un buon rapporto: chiaro che quando era allenatore della Nazionale avevamo più occasione di vederci e sentirci. Adesso meno, però ci rivediamo sicuramente con affetto e grande piacere"
Cosa è cambiato nella Juve negli ultimi tempi sotto il profilo della struttura di gioco?
"Spalletti è entrato cercando di rispettare quella che era la squadra precedente, poi piano piano metterà sicuramente tutte le sue conoscenze del calcio e porterà la squadra a giocare come intende lui il calcio. Credo che stia già facendo dei bei passi".
C’è stata una "scelta" anche per Gasperini, in estate, tra Roma e Juve...
"Sono arrivato a Roma e fino adesso è andata benissimo, speriamo di continuare perché qui c’è un bellissimo ambiente, una squadra che mi ha seguito da subito, ragazzi con cui abbiamo passato questi mesi con grandi motivazioni. Adesso siamo quasi a metà del campionato e vorremmo continuare così"
Un ex molto atteso e amato è Dybala. A che punto è la sua condizione e c’è possibilità che parta titolare?
"Fisicamente ha superato i suoi problemi, si sta allenando bene, chiaro che tutti speriamo e ci auguriamo che raggiunga i migliori valori sia quando sprinta sia quando calcia, che sono le cose che piacciono a tutti"
Nel centro tecnico c’è un bellissimo albero di Natale. Ha già chiesto a Massara dei regalini da metterci sotto?
"A Roma ci sono un sacco di dolci buoni... (ride, ndr). Per fortuna Natale è ancora nell’anno vecchio e quindi per adesso ci accontentiamo, stando attenti alla linea...".
Quanto è soddisfatto della crescita di Soulé? In cosa dovrebbe migliorare?
"Sono soddisfatto di lui, ma lo sono di tutti quanti. È una squadra che gioca con grande spirito, ha il consenso dei propri tifosi, anche quando magari non sempre riesce a raggiungere il risultato e questa è la cosa più importante. Soulé poi ha delle caratteristiche particolari che piacciono alla gente"
Ha un pensiero su come si sta sviluppando il calcio italiano?
"Il calcio è fatto di tante componenti, si può giocare e fare risultati in tanti modi, altrimenti se fosse riduttivo non piacerebbe così tanto. C'è spazio per piccole e grandi novità, quello che a me non piace adesso del calcio è la situazione del portiere. È un qualcosa che bisogna trovare il modo di velocizzare, c'è la regola degli 8 secondi che viene applicata pochissimo, quando mette palla a terra passano altri 30 secondi prima che inizi a giocare. L'altra cosa che mi piace molto poco è il tempo con cui gioca il portiere, il Como contro l'Inter l'ha avuta 51 volte e questo non piace alla gente. Il calcio è giocare in avanti, capisco il possesso palla ma quello che razza di possesso è? Il pubblico vuol vedere contrasti, dribbling, gioco in avanti altrimenti il rischio è che diventi un calcio brutto, molto più simile a un calcetto, che è bello da giocare a volte ma brutto da vedere. Da amante del gioco del calcio credo occorra trovare qualcosa per andare a giocare in avanti e non all'indietro"
Rensch lo potrebbe utilizzare come uno dei 3 dietro?
"Sisì, anche lui"
Le ultime due prestazioni di Rensch l'hanno convinta? Che problema ha Hermoso?
"Un affaticamento, per cui spero di poterlo recuperare. Vorrei toccare il meno possibile la squadra, anche se per portare Celik dietro devi spostare tre giocatori e non è l'ideale, ma l'assenza di Ndicka ci costringe a fare delle prove che sono Ziolkowski, Celik, Ghilardi. Se manca Hermoso ci mette più in difficoltà chiaramente"
Non è la prima volta che affronta la Juve. Non so se si è reso conto di quanto sia sentita questa partita qui, anche dai giocatori ha avuto segnali particolari in questo senso? Lei la Juve la considera un'avversaria come le altre?
"In Italia ma anche in Europa giocare contro la Juve dà emozioni, una grandissima rivalità percepita in tutte le piazze. Per quanto io sia stato in quella società da allenatore delle giovanili finisce per temprare le squadre, trova sempre gente motivata contro e questo, anziché diventare uno svantaggio, diventa un vantaggio. La Juve nella mia carriera è sempre stato un riferimento, perché quando riesci a battere loro vuol dire che sei competitivo, anche nelle stagioni meno buone rimane tra le migliori squadre"
Quanto è cambiata la Juve dopo il cambio allenatore? Il suo rapporto con Spalletti?
"Sicuramente amichevole, quando era all'Inter ci è capitato di andare a cena insieme, quando era in Nazionale ci sentivamo spesso ed è venuto qualche volta a Zingonia. Adesso ci sentiamo poco, ma ci saluteremo cordialmente, il clima è sereno. Per lui non è facile entrare a stagione iniziata, ma credo stia cercando di portare le sue idee. Mi sembra che anche la Juve ultimamente è sicuramente migliorata, incontrarla è sempre difficile perché ha giocatori di livello. È sempre una partita di valore, è un bel parametro per noi per misurarci e vedere quanto possiamo essere forti e competitivi"
Il mercato è alle porte: che tipo di profili sta chiedendo?
"Domani c'è una partita molto importante, andiamo a giocare contro la Juve che è a -4, anche per loro è una partita importante per cercare di riaggancarci e per noi per mantenere o aumentare il vantaggio. Siamo al 19 dicembre, la concentrazione è massima ed è molto bello giocarsi questa partita con questa classifica. Per il resto c'è tempo, non è questo il momento"
Parlò di primo posto casuale dopo 5 giornate. Adesso è difficile definire la classifica casuale, cosa significa il +4 sulla Juve? In cosa la Roma si è dimostrata superiore?
"Credo che siamo stati bravi, 15 partite è una buona striscia sul quale dare indicazioni. Non so se siamo tra i più forti, ma i ragazzi sono stati bravissimi in quasi tutte le partite, anche quando non siamo riusciti a vincere. Sono state poche quelle in cui siamo stati deludenti, per il resto è un gruppo che ha motivazioni sempre forti, che è cresciuto sotto l'aspetto tecnico e come squadra. La forza sono stati i pochi gol presi, ma ha sempre costruito delle opportunità e il gol l'ha sempre trovato ultimamente"
Come sta Dybala anche dal punto di vista delle motivazioni? La Roma quando ha giocato con un centravanti di peso ha vinto 8 volte su 9: è solo una statistica o questo dato racconta qualcosa in più?
"Non lo so questo. Non so se è una statistica giusta o meno, l'importante è avere un centravanti e l'abbiamo sempre fatto, non abbiamo mai giocato in 10. Vediamo oggi Dybala se è in grado di giocare dall'inizio, le sue motivazioni sono sempre alte, è solo questione che stia bene e possa sprintare e calciare nel miglior modo possibile"
Prima di firmare con la Roma era nelle idee anche della Juve. Ci può dire perché ha preferito la Roma?
"Perché era più difficile. Sono contento poi per come è andata, adesso ci troviamo a giocare questa partita importantissima. La Juve rimane una grandissima squadra, sicuramente forte e che ha sempre la possibilità di rinforzarsi. Nel suo Dna c'è sempre l'intenzione di vincere, noi arriviamo a questa partita da una bella prestazione col Como e a Glasgow, vogliamo misurarci contro questa squadra"
Come sta la squadra a parte i due assenti per la Coppa d'Africa? Riesce a recuperare Dovbyk?
"Dovbyk non è recuperato, anche se si sta allenando da parecchi giorni. Ha ancora delle difficoltà a calciare, il resto ci siamo tutti a parte quelli partiti. Qualche problema con Hermoso che speriamo di risolvere"
Il calendario della 16^ giornata
6 partite di Serie A in programma tra sabato e domenica, le altre 4 sono state inviate per la concomitante Supercoppa Italiana e saranno recuperate a metà gennaio.
L'arbitro del match
Simone Sozza dirigerà Juventus-Roma, anticipo della 16^ giornata di campionato in programma sabato alle 20.45. Con l'arbitro della sezione di Seregno ci saranno gli assistenti Baccini e Perrotti, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Ghersini e Mazzoleni.
Juve-Roma su Sky, una partita da 10
Sarà la partita di Dybala, che sia titolare o meno: talmente amato dai tifosi bianconeri da far tornare in vetta alle classifiche una canzone di 12 anni. E sarà la partita di Yildiz, che quel 10 di Dybala, di Del Piero, di Platini, ce l'ha oggi sulle spalle.
Dove vedere Juve-Roma
Appuntamento sabato 20 dicembre alle 20.45
Capello: "Perché sarà una partita splendida e in stile inglese"
Fabio Capello ha ‘giocato’ Juve-Roma in anticipo, prevedendo come sarà la super sfida di sabato (diretta alle 20.45 su Sky Sport): "Tutti e due gli allenatori sperano di veder giocare le loro squadre come l’ultima partita, con quella velocità, determinazione, grinta e pressing asfissiante che non hanno permesso a Como e Bologna di giocare. Mi è piaciuto lo spirito di queste squadre, hanno continuato a giocare anche dopo essere andate in vantaggio. Sabato c’è la possibilità di vedere una splendida partita. Direi in stile inglese".
Benvenuti nel liveblog che seguirà in diretta la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini verso Juventus-Roma.