L'attesa per la super sfida di sabato sera è tanta: alla vigilia di Juve-Roma (domani alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) Gian Piero Gasperini ha parlato così a Sky Sport, presentando la partita.



Come arriva la Roma al big match di Torino?

"Bene, siamo reduci dalla bella vittoria sul Como e da una bella vittoria a Glasgow col Celtic, con cui è migliorata anche la classifica di Europa League. Ora dobbiamo giocare questa partita contro la Juventus e c’è sempre una grande attesa da parte di tutti, giocatori e tifosi. Ci arriviamo in un buon momento, ma è un buon momento anche per la Juve: sarà una partita molto attesa"



Ci sono diversi punti in comune tra lei e Spalletti, che qui a Roma è stato sei anni e ha lasciato il segno. Che rapporto ha con Spalletti?

"Abbiamo un buon rapporto: chiaro che quando era allenatore della Nazionale avevamo più occasione di vederci e sentirci. Adesso meno, però ci rivediamo sicuramente con affetto e grande piacere"



Cosa è cambiato nella Juve negli ultimi tempi sotto il profilo della struttura di gioco?

"Spalletti è entrato cercando di rispettare quella che era la squadra precedente, poi piano piano metterà sicuramente tutte le sue conoscenze del calcio e porterà la squadra a giocare come intende lui il calcio. Credo che stia già facendo dei bei passi".



C’è stata una "scelta" anche per Gasperini, in estate, tra Roma e Juve...

"Sono arrivato a Roma e fino adesso è andata benissimo, speriamo di continuare perché qui c’è un bellissimo ambiente, una squadra che mi ha seguito da subito, ragazzi con cui abbiamo passato questi mesi con grandi motivazioni. Adesso siamo quasi a metà del campionato e vorremmo continuare così"



Un ex molto atteso e amato è Dybala. A che punto è la sua condizione e c’è possibilità che parta titolare?

"Fisicamente ha superato i suoi problemi, si sta allenando bene, chiaro che tutti speriamo e ci auguriamo che raggiunga i migliori valori sia quando sprinta sia quando calcia, che sono le cose che piacciono a tutti"



Nel centro tecnico c’è un bellissimo albero di Natale. Ha già chiesto a Massara dei regalini da metterci sotto?

"A Roma ci sono un sacco di dolci buoni... (ride, ndr). Per fortuna Natale è ancora nell’anno vecchio e quindi per adesso ci accontentiamo, stando attenti alla linea...".