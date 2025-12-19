Spalletti: "Bremer gioca. Da Gasp c'è da imparare"

Nel calcio che si evolve Yildiz e McKennie sono due modelli?

"E' un po' così. Prima succedeva che c'era un'impostazione in cui la posizione di uno dava l'idea di dove fossero gli altri. Adesso non è così. Bisogna anche vedere dove non guardi, è una battaglia che sto facendo nello spogliatoio. Gli spazi ora sono tra gli avversari, non tra le linee. Devi andare a vedere dove sono andati a finire gli avversari, con uno scanning, un radar, sempre presente. E' quello che faceva Totti quando giocava, o Del Piero, che con le sue giocate anticipava e vedeva l'impossibile. E andava a creare da una situazione pensata e da una fantasia, una situazione giocata e reale. Quando riceveva palla lui, Salah e Perrotta andavano già perché sapevano che la palla sarebbe arrivata. Oggi per uscire da queste prigioni che creano le squadre come quelle di Gasp serve questa fantasia. E poi anche atletica e corsa, non puoi permetterti nemmeno uno che non faccia la fase difensiva"