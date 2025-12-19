Operazione riuscita per Santi Gimenez che è stato sottoposto a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra ad Amsterdam. L'attaccante del Milan dovrà stare fermo almeno per due mesi e poi dovrà cominciare la preparazione in primavera

Nella giornata di ieri, giovedì 18 dicembre, l'attaccante del Milan Santiago Gimenez è stato sottoposto, ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. Come si legge nel comunicato del club, l'operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario, è perfettamente riuscita. L'attaccante messicano, che ha giocato l'ultima partita lo scorso 28 ottobre contro l'Atalanta, dovrà stare fermo almeno per altri due mesi.