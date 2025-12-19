Offerte Sky
Infortunio Gimenez, l'atttaccante del Milan si è operato alla caviglia ad Amsterdam

milan

Operazione riuscita per Santi Gimenez che è stato sottoposto a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra ad Amsterdam. L'attaccante del Milan dovrà stare fermo almeno per due mesi e poi dovrà cominciare la preparazione in primavera

ALLEGRI-ORIALI, IL COMUNICATO DEL NAPOLI DOPO LA SUPERCOPPA

Nella giornata di ieri, giovedì 18 dicembre, l'attaccante del Milan Santiago Gimenez è stato sottoposto, ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. Come si legge nel comunicato del club, l'operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario, è perfettamente riuscita. L'attaccante messicano, che ha giocato l'ultima partita lo scorso 28 ottobre contro l'Atalanta, dovrà stare fermo almeno per altri due mesi.

Il Milan pensa al sostituto di Gimenez 

L'obiettivo dell'attaccante è quello di ritornare in campo al meglio entro marzo per poter terminare la stagione con il Milan e preparare anche il prossimo Mondiale che giocherà, con la Nazionale messicana, in casa. I rossoneri stanno cercando il sostituto in questo calciomercato invernale con il nome di Fullkrug che resta in pole.

Milan, si spinge per Fullkrug: si vuole chiudere

