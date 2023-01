Ingresso negativo per Lukaku a Monza dopo la buona prestazione contro il Napoli. Il suo momento è stato analizzato a Sky Calcio Club da Bergomi: "Per me non è un caso, ma sabato non ha fatto ciò che doveva fare". Marchegiani: "Non bastano piccoli segnali, era il più determinante della Serie A". Dello stesso avviso Costacurta: "Non è lo stesso che era andato via dall'Inter". E Bucciantini: "È tornato per sentirsi grande. Un campione deve reagire, la squadra ha bisogno di lui"

