Prima del via di Bologna-Atalanta, il tributo del Dall'Ara a Mihajlovic, ex allenatore rossoblu scomparso il 16 dicembre scorso, nella prima in casa dopo la morte del serbo. Come su tutti gli altri campi italiani, ricordato Vialli, venuto a mancare il 6 gennaio. Le foto dei due ex calciatori sul maxi schermo, squadre a centrocampo raccolte per il minuto di silenzio, l'emozione dei giocatori del Bologna, le braccia alzate al cielo di Orsolini dopo il gol del vantaggio

IL TRIBUTO A SINISA E VIALLI