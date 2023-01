L'ex difensore ha pubblicato sui social un vecchio biglietto scritto per lui da Vialli, ai tempi in cui erano compagni nella Juventus. Gianluca aveva composto una poesia per i 28 anni di Ciro, che ora sta per compiere 56 anni, cioè il doppio di 28, ed esprime tutta la sua nostalgia per l'amico scomparso: "Non può funzionare che tra qualche giorno torni anche tu? Altrimenti è dura, altrimenti fa troppo male"

Nel giorno in cui ha partecipato alla messa in memoria dell’amico, Ciro Ferrara ha postato sui social un messaggio commovente per Gianluca Vialli. “Entro pochi giorni tornerò a compiere per la seconda volta 28 anni -scrive l’ex difensore, che il prossimo 11 febbraio avrà 56 anni, cioè il doppio di 28- Ma non può funzionare, così, per dire, che tra qualche giorno torni anche tu a percularmi come facevi sempre? Altrimenti è dura, altrimenti fa troppo male”. Ma a quale presa in giro di Vialli fa riferimento Ferrara? Per capirlo, Ciro pubblica a corredo del suo messaggio la foto di un vecchio bigliettino scritto da Gianluca appunto per il suo compleanno numero 28.