Nella chiesa Cristo Re, lì dove Vialli ha dato i primi calci ad un pallone, si è svolta una messa in sua memoria, voluta fortemente dalla famiglia. Presenti tanti ex compagni e dirigenti: da Lombardo a Ferrara, passando per Bettega e il presidente della Cremonese, Giovanni Arvedi. Il vescovo: "Ha saputo giocare con il sorriso anche la partita dell'esistenza"

