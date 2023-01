Nel video le ultime news sull'allenamento e sulle probabili scelte di formazione in vista del big match Napoli-Juventus, in programma venerdì sera al 'Maradona'. Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, ha svelato i dubbi di Spalletti: Mario Rui o Olivera a sinistra in difesa, Politano o Lozano a destra in attacco, oltre a Elmas - in grandissima forma - che insidia il posto da titolare di Zielinski a centrocampo