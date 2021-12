7/9 ©LaPresse

INTER CAMPIONE D'INVERNO - Passiamo all'analisi dei precedenti nerazzurri. Quante volte l'Inter ha vinto lo scudetto dopo essere stata campione d'inverno? 10 su 16 totali. Ovvero nel 62,5% delle occasioni.



L'ultima stagione in cui l'Inter fu campione d'inverno arrivò anche lo scudetto. L'anno del triplete 2009-10. E in tutte le ultime quattro occasioni in cui i nerazzurri hanno terminato in prima posizione le prime 19 gare stagionali, i nerazzurri hanno poi vinto il titolo (dal 2006-07 al 2009-10).