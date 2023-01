Ritorno al futuro: la punizione 'divina' di Diego

Il 3 novembre del 1985 al San Paolo di Napoli la prima vittoria dell'argentino contro la Juventus grazie a una punizione al limite dell'impossibile, una rete che stravolse la 'geografia' del calcio italiano

"E aspiette che chiove L'acqua te 'nfonne e va Tanto l'aria s'adda cagnà" La pennellata di Maradona completò l'opera, ma è tutto il 'quadro' che sembra uscito dalla bottega del Fattori o dello stesso Abbati, che era napoletano: un capolavoro en plein air in un perfetto stile da Macchiaioli, immerso nel verde scuro dell'erba bagnata e una sfumatura di ocra, il giallo sporco della segatura cosparsa sull'area piccola per asciugare il pozzangherone che si era formato davanti al portiere. Perché anche a Napoli "chiove", come cantava Pino Daniele e ci lasciava intendere Massimo Troisi in uno dei suoi memorabili sketch sui luoghi comuni 'ammollati' alla sua città, quello dell'impermeabile che non era mai riuscito a indossare ("sta ancora dint'o cellofann") perché "a Napoli ce sta sempre 'o sole, ma mica nu sole normale, piccerello: ci sta nu piezz'e sole accussì!". E il 3 novembre del 1985 l'acqua cadde a secchiate su Fuorigrotta, ma solo quattro gocce dalla nuvola di Diego, che c'ha sempre sguazzato nel fango, dentro e fuori dal campo. Ci andava a nozze, diceva: "Se fossi a un matrimonio, con un vestito bianco e arrivasse un pallone infangato lo stopperei di petto senza nemmeno pensarci". Avrebbe segnato lo stesso quel gol alla Juventus senza la pioggia? Sicuro, era Maradona. Ma la zolla da cui partì la parabola che beffò Tacconi era il terreno ideale per disegnare quell'arcobaleno, Diego l'aveva 'puntata', continuava a urlarlo a Eraldo Pecci ("Toccala un po' indietro. Toccala! Dai, mettila lì!"); ma il bolognese non si fidava, la barriera bianconera era troppo vicina per una punizione a due in area di rigore, finché non dovette inchinarsi agli ordini del superiore: "Ti ripeto che non ci passa! Ma fai come ti pare, Maradona sei te...".

Il contesto storico-culturale La palla lievita soffice come una 'pizza' e alla 9^ giornata di campionato la Juve del Trap scivola al San Paolo dopo 8 vittorie consecutive, dando anche un dispiacere all'allora presidente della Repubblica, Francesco Cossiga; ma regalando un'altra soddisfazione al premier 'granata' Bettino Craxi, reduce dal successo nel braccio di ferro con gli Usa in quella che passerà alla storia come "La crisi di Sigonella" sulla sorte dei terroristi palestinesi che avevano sequestrato e dirottato la nave da crociera italiana Achille Lauro uccidendo un passeggero statunitense. Erano, libici, invece quelli scelti da Robert Zemeckis per il suo 'Ritorno al Futuro', sbarcato il 18 ottobre del 1985 in un'Italia da bere, tornata a divertirsi dopo gli Anni di piombo, un Paese che balla 'L'estate sta finendo' dei Righeira, che si riversa in massa nei villaggi vacanze, va a letto tardi e guarda in tivù 'Quelli della notte'. Ma a Napoli non si scherza, c'è la guerra, dalla mattina alla sera: il 23 settembre la Camorra non risparmia il giovane giornalista Giancarlo Siani e la città è stanca, rassegnata, dimenticata, emarginata, 'appesa' ormai soltanto ai miracoli di Maradona. Che arrivano, puntuali come la liquefazione del sangue di San Gennaro. E insieme ai film di Troisi e alle canzoni di Pino Daniele infondono una nuova energia al popolo partenopeo, deciso a strapparsi di dosso l'etichetta dei "brutti, sporchi e cattivi" e cucirsi il Tricolore sul petto.

Il record di Maradona contro la Juve La Juve che perde 1-0 a Napoli grazie alla punizione ai confini della realtà di Maradona vincerà quello scudetto, ma dovrà definitivamente arrendersi agli azzurri un anno dopo, sconfitti sia al vecchio Comunale che al ritorno, il 29 marzo del 1987, quando la squadra di Ottavio Bianchi staccò in classifica Platini e compagni di 5 punti a 6 giornate dal termine mettendo le mani sul suo primo titolo (conquistato aritmeticamente il 10 maggio). Fu anche l'ultima sfida tra l'argentino e Le Roi Michel, che si ritirerà dal calcio giocato di lì a pochi mesi passando, di fatto, il testimone al Diez che tra il 1984 e il 1991 affronterà la Juve in 15 occasioni, per un totale di 8 successi, 4 sconfitte, 3 pareggi e 5 reti. Con un record: non ha mai perso al San Paolo. Perché era out il 1° aprile del 1989 nell'unico ko interno del suo 'settennato' per via di un risentimento muscolare accusato due settimane prima nel ritorno dei quarti di Coppa Uefa proprio contro la Signora, poi decisivo nell'indimenticabile remuntada del 15 marzo (dallo 0-2 di Torino al 3-0 in Campania) che lanciò il Napoli al suo primo (e unico, finora) trionfo internazionale.

La 'manita' in Supercoppa e l'ultimo Diego Nel 1990 gli azzurri sbrigano la pratica con un rotondo 3-1 (doppietta di Maradona) avviandosi alla conquista del secondo titolo. Il 1° settembre Diego, Roby Baggio e Totò Schillaci - reduci dalle "notti magiche" del Mondiale - si ritrovano al San Paolo per la Supercoppa italiana, giunta alla terza edizione. La nuova Juve di Gigi Maifredi viene umiliata dalla manita degli uomini di Albertino Bigon, a segno con l'esordiente Andrea Silenzi, Careca e Massimo Crippa. Mentre la 'storia' tra Maradona e la Juventus giunge al capolinea il 6 gennaio del 1991, al Delle Alpi (i piemontesi s'impongono con un gol di Gigi Casiraghi). Non ci sarà, infatti, al ritorno: il 17 marzo, al termine di Napoli-Bari, viene trovato positivo alla cocaina e quaranta giorni più tardi sarà arrestato per consumo di droga. Ma l'immagine emblematica dei Napoli-Juve che infiammarono tutta la seconda metà degli Ottanta rimane universalmente legata alla 'punizione del secolo' che regalò ai napoletani la libertà di sognare: l'aria stava cambiando, era scritto in una canzone.