Prima contro seconda: Napoli 44 punti, Juventus 37. La squadra di Spalletti per allungare e provare a "scappare", quella di Allegri per cercare di ridurre il distacco a 4 punti, proseguendo nella sua straordinaria risalita. Venerdì sera, alle 20.45, va in scena il big match del "Maradona".



Vediamo le probabili scelte di Spalletti e Allegri: