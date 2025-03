L’esterno olandese costretto a uscire per infortunio nel secondo tempo di Atalanta-Inter. Dopo un contrasto a centrocampo con l’atalantino Ruggeri, Dumfries è caduto a terra, tenendosi la coscia destra. Apparso subito dolorante, l’olandese è stato soccorso dallo staff sanitario nerazzurro e ha provato a tornare in campo per qualche minuto, chiedendo anche una fasciatura alla gamba per tentare di proseguire ma è stato poi sostituito al 66’ da Bisseck

Un problema alla coscia destra ha costretto Denzel Dumfries a uscire nel secondo tempo di Atalanta-Inte r e le sue condizioni ora saranno da valutare. L’esterno olandese ha dovuto lasciare il campo quando i suoi compagni erano già passati in vantaggio grazie al gol di Carlos Augusto . Dopo un contrasto a centrocampo con l’atalantino Ruggeri , Dumfries è caduto a terra, tenendosi la coscia destra. Apparso subito dolorante, l’olandese è stato soccorso dallo staff sanitario nerazzurro e ha provato a tornare in campo per qualche minuto, chiedendo anche che gli venisse applicata una fasciatura alla gamba, per tentare di proseguire il match ma è stato poi sostituito al 66’ da Bisseck .

Inter, emergenza esterni continua

Per Simone Inzaghi uno stop di Dumfries sarebbe un altro problema, che si aggiungerebbe agli infortuni degli altri esterni già fermi: Dimarco, Darmian e Zalewski, con l’allenatore nerazzurro che ha da poco ritrovato il brasiliano Carlos Augusto, a segno proprio nel big match contro l’Atalanta. Dimarco ha un risentimento ai flessori della coscia destra e dovrebbe rientrare dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Tempistiche di recupero simili a quelle di Darmian, fermo per una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra. Zalewski, che era in dubbio per questa 29^ giornata, soffriva di un risentimento muscolare al soleo della gamba destra.