Le probabili formazioni della 18^ giornata

Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Napoli in formazione tipo, Juventus con Di Maria alle spalle di Milik. Pioli è senza Tonali ma recupera Messias. Inter: Inzaghi non rischia Barella e Calhanoglu. Bologna senza la coppia di mediani. Mourinho deve decidere su Zaniolo mentre Sarri pensa anche a Vecino al posto di Milinkovic-Savic

Giornata da circoletto rosso sul calendario di A. Scontro al vertice con le inseguitrici che non possono fallire. Anche in basso alla classifica ci sono incroci più che delicati e qualche allenatore rischia davvero grosso. Come stanno però le 20 di A? Chi gioca? Chi è in dubbio? La formazione del fantacalcio incombe...