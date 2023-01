Il percorso di Massimiliano Alvini sulla panchina della Cremonese è ormai arrivato al capolinea. Dopo la sconfitta in casa contro il Monza, la decisione sull'esonero è diventata inevitabile: "I punti in classifica sono pochi, ma io continuo a crederci". Si attendono comunicazioni ufficiali da parte della società, ma sono già in corso contatti con Davide Ballardini per trovare un accordo come possibile nuovo allenatore, manca ancora l’intesa tra le parti. La squadra grigiorossa non ha mai vinto fin qui in campionato