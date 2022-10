Tutti gli allenatori esonerati in Serie A

Dopo la pesante sconfitta interna contro il Monza, la sesta in otto partite di campionato, la Sampdoria ha deciso di sollevare dall'incarico Marco Giampaolo. Al suo posto in arrivo uno tra Ranieri e D'Aversa. Giampaolo è il terzo allenatore esonerato in questa stagione in Serie A: eccoli tutti

