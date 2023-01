Tre punti per avvicinarsi al meglio al derby di Supercoppa. Aspettando la finale contro il Milan, mercoledì a Riad, l'Inter supera 1-0 il Verona e aggancia la Juventus al 3° posto. Dopo il pareggio di Monza e il complicato passaggio del turno in Coppa Italia contro il Parma, quindi, i nerazzurri convincono e ottengono la nona vittoria su dieci partite casalinghe in campionato. Soddisfatto l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi : "Arrivavamo dai 120 minuti giocati martedì, la squadra è rimasta lucida e abbiamo segnato subito . Abbiamo avuto un po’ di nervosismo nel finale anche per non aver trovato il raddoppio. Siamo rimasti compatti, sapevamo le difficoltà che il Verona poteva crearci". Importanti i recuperi di Calhanoglu e Barella : "Avevano dato disponibilità per stasera dopo i problemi di Monza. In queste due partite ho avuto un aiuto enorme da Mkhitaryan, Gagliardini e Asllani, tutti autori di una grande prestazione".

Inzaghi: "Handanovic e Brozovic out col Milan. Lukaku…"

approfondimento

Napoli a +9 sul Milan: la classifica di Serie A

In agenda la Supercoppa contro il Milan, appuntamento che non prevede una partenza immediata a differenza dei rossoneri: "Partiamo domenica pomeriggio per l’Arabia Saudita. Abbiamo deciso di allenarci in mattinata a Milano e poi raggiungere Riad. Il riposo è fondamentale per via dei tanti impegni ravvicinati". E proprio sugli indisponibili per il derby: "Penso che Handanovic e Brozovic non riusciranno a recuperare, Lukaku lo valutiamo giorno per giorno vedendo come risponderà sul campo". E sulla rincorsa al Napoli in campionato? "I giudizi si danno per il cammino che hanno fatto loro. L’Inter nelle ultime dieci ne ha vinte otto. Negli ultimi due mesi e mezzo la squadra ha avuto continuità, loro sono distanti e in tanti altri siamo ravvicinati. Non guardiamo i calendari e affrontiamo una partita alla volta". Le critiche, invece, non disturbano il lavoro di Inzaghi: "Non è un problema per me. È da tanti anni che ci sono dentro, ognuno deve fare le proprie esperienze. Secondo me stiamo facendo molto bene grazie ai giocatori, alla società e ai tifosi. Sono molto soddisfatto".