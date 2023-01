Giornata di vigilia per la Lazio di Maurizio Sarri che domani, domenica 15 gennaio, affronterà il Sassuolo. "Vogliamo rimanere mentalmente dentro la partita per 100 minuti. Dionisi è un ragazzo interessante e un ottimo allenatore, sta emergendo lui come già De Zerbi e a breve Palladino", ha dichiarato Sarri in conferenza stampa, parlando anche del momento della squadra. "Ho visto una Lazio che si è allenata benissimo ma per effetto dei risultati è un po’ più triste e ha perso entusiasmo. È difficile comprendere i blackout dopo averli visti allenarsi così bene". E ancora: "Riusciamo a giocare sulla stanchezza fisica, nel finale diventiamo invece passivi dal punto di vista mentale. I ragazzi devono togliersi di dosso tutti i pensieri di disturbo, così facendo possiamo migliorare molto". Nell'ultima partita, la Lazio ha pareggiato 2-2 contro l'Empoli, subendo le due reti rispettivamente all'83' e al 93'. E a tal proposito, l'allenatore dei biancocelesti: "Stiamo migliorando il nostro indice di protezione dell’area, sono certo che terminerà questa fase in cui subiamo più gol rispetto al passato. I gol nel finale in una partita equilibrata sono più episodi fortunati che cercati”.