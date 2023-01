Protagonista della vittoria contro il Verona, il centrocampista nerazzurro ha parlato senza mezzi termini ai microfoni di Sky Sport nel post partita: "Da tantissimo tempo non mi capitava di giocare due partite consecutive, ma farsi trovare pronti fa parte del nostro lavoro". Poi l'ammissione: "Non credo di poter accettare ancora questo minutaggio, ho ancora tanto da dare"

L'Inter nel presente, nel futuro chissà, forse no. Roberto Gagliardini ha le idee chiare sulle sue ambizioni per i prossimi anni di carriera. Giocare di più è il primo desiderio: "Non penso di poter accettare ancora questo tipo di minutaggio, anche se questi anni, specialmente gli ultimi, sono stati di grande crescita. A 28/29 anni so di poter dare ancora molto e mi sento bene. Ho capito qui all'Inter come reagire nei momenti difficili per un giocatore, quando giochi poco. A giugno prenderò le mie decisioni e vedremo".