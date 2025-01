Dove vedere Verona-Lazio

I numeri di Verona e Lazio

Dopo il successo nel match d’andata per 2-1 dello scorso 16 settembre, la Lazio potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Hellas Verona in Serie A per la prima volta dal 2017/18. La Lazio è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 18 gare contro l’Hellas Verona in Serie A (10V, 6N), tra cui le sei più recenti (3V, 3N); l’ultimo successo degli scaligeri contro i biancolesti in campionato risale al 24 ottobre 2021 (4-1 in casa, con Igor Tudor allenatore dei veneti). L’Hellas Verona è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite al Bentegodi contro la Lazio in Serie A (1V, 2N), pareggiando le due più recenti; solo una volta le due formazioni hanno pareggiato tre match consecutivi in casa degli scaligeri nel torneo, tra il 1975 e il 1978. L’Hellas Verona non ha segnato in quattro delle ultime sei gare casalinghe di campionato, tra cui le due più recenti contro Milan e Udinese; l’ultima volta che è rimasto a secco di gol in tre partite al Bentegodi di fila in Serie A risale al periodo tra marzo e aprile 2021 (il terzo match in quel caso fu proprio contro la Lazio). La Lazio ha registrato tre match di fila senza vittoria per la prima volta in questo campionato (2N, 1P), i biancocelesti potrebbero infilare una striscia più lunga di partite senza alcun successo in Serie A per la prima volta da luglio 2020 (cinque match in quel caso). Lazio (55) ed Hellas Verona (53) sono le due squadre che hanno ricevuto il maggior numero di cartellini in questo campionato: 51 ammonizioni e quattro espulsioni per i biancocelesti, mentre 47 gialli e sei rossi per gli scaligeri. Lazio (10) ed Hellas Verona (sei) sono due delle tre formazioni, insieme all’Atalanta (nove), con più gol segnati con calciatori subentrati a gara in corso nella Serie A 2024/25.