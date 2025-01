Dove vedere Inter-Empoli

La partita Inter-Empoli della 21^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 19 gennaio alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter ed Empoli

L’Inter è l’avversaria contro cui l’Empoli ha sia perso più partite (26 su 33) che subito più gol (69) in Serie A – completano il quadro quattro vittorie dei toscani e tre pareggi. L’Inter ha vinto 13 delle ultime 14 sfide contro l’Empoli in campionato, segnando 29 reti nel periodo (2.1 di media) – l’unico successo dei toscani nel parziale risale al 23 gennaio 2023 (1-0 al Meazza con gol di Tommaso Baldanzi). Nessun pareggio registrato nelle 16 sfide al Mezza tra Inter ed Empoli in Serie A (14 successi dei lombardi contro i due dei toscani); solo contro il Lecce (19) il club meneghino ha disputato più gare casalinghe senza mai pareggiare nella competizione. Dopo il 2-2 contro il Bologna nel recupero della 19ª giornata – in cui l’Inter ha subito lo stesso numero di gol incassati nelle precedenti nove gare di campionato – i nerazzurri potrebbero pareggiare due match di fila in Serie A per la prima volta in questa stagione (l’ultimo precedente in un singolo torneo risale alle ultime due giornate della scorsa edizione). Con le due reti incassate contro il Bologna nel recupero, sono saliti a 12 i gol subiti in casa dai nerazzurri da inizio campionato (in 10 sfide – 1.2 a partita): già uno in più rispetto a quelli concessi davanti al proprio pubblico nell’intero campionato scorso (11 in 19 gare – 0.6 di media). L’Empoli ha perso cinque delle ultime sette partite di campionato (1V, 1N), tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti 19 gare di Serie A (5V, 9N, 5P). Considerando solo il rendimento dei primi tempi, l’Empoli sarebbe sesto in classifica in questo campionato (29 punti, al pari del Milan), con l’Inter prima (39); basandosi sulle seconde frazioni, invece, i toscani sarebbero ultimi, insieme al Venezia (15 punti entrambi) e l’Inter terza (34, al pari della Juventus).