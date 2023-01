Grande accoglienza per il Milan, arrivato a Riyadh per preparare la sfida di Supercoppa Italiana contro l'Inter in programma mercoledì 18 gennaio alle 20. I rossoneri hanno svolto il primo allenamento in Arabia Saudita tra l'entusiasmo dei tifosi, che hanno avuto la possibilità di scattare delle foto con i loro idoli. Pioli recupera Tonali, assente per squalifica contro il Lecce: sarà titolare nella partita che per tutti, nell'ambiente rossonero, deve essere quella della svolta dopo l'ultimo periodo complicato